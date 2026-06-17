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Палеонтологи обнаружили в Тульской области древнейшего родственника химер

Палеонтологи обнаружили в Тульской области древнейшего родственника химер, жившего около 45 миллионов лет назад. Об этом сообщило издание Canadian Journal.

Палеонтологи обнаружили в Тульской области древнейшего родственника химер, жившего около 45 миллионов лет назад. Об этом сообщило издание Canadian Journal.

Ученые открыли новое семейство древних рыб. Им оказалось надсемейство эдестоидов, которое стоит в одной родовой связке с химерами, то есть с нынешними хрящевыми рыбами.

Палеонтолог Александр Иванов рассказал, что эдестоиды жили около 45 миллионов лет назад. По его словам, их передние зубы имели форму спирали, а остальная часть челюсти состояла их давящих клыков. Такое строение позволяло рыбам захватывать и перемалывать добычу с твердым панцирем (ракообразных и моллюсков), пишет издание.

До этого американские палеонтологи обнаружили ранее не описанный род и вид акул-лепесткозубов, изучив множество зубов, найденных в национальном парке «Мамонтова пещера» в Кентукки. Эти древние акулы обитали примерно 340 миллионов лет назад, в каменноугольный период. Новый вид, названный Clavusodens mcginnisi, относится к семейству Obruchevodidae из вымершего отряда хрящевых рыб Petalodontiformes.