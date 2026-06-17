Палеонтологи обнаружили в Тульской области древнейшего родственника химер

Палеонтолог Александр Иванов рассказал, что эдестоиды жили около 45 миллионов лет назад. По его словам, их передние зубы имели форму спирали, а остальная часть челюсти состояла их давящих клыков. Такое строение позволяло рыбам захватывать и перемалывать добычу с твердым панцирем (ракообразных и моллюсков), пишет издание.