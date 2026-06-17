У россиянки выявили синдром поджаренной кожи от ноутбука

«В диалоге с пациенткой выяснилось, что женщина в последнее время работает удалённо, в течение продолжительного времени использует ноутбук, располагая его на бёдрах. С наступлением первых жарких дней этот контакт с кожей стал прямым, что и вызвало реакцию», — пишет «Комсомолка» со ссылкой на сведения Минздрава Свердловской области.