Узбекистан сдвинул рабочий день ради исторического дебюта сборной на ЧМ

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром — встреча закончилась со счётом 3:0. Все три гола забил Месси — на 17-й, 60-й, 76-й минутах. 22 июня сборная Аргентины встретится с командой Австрии, а сборная Алжира проведёт игру против Иордании. Этот ЧМ является первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран: США, Канады и Мексики, и его завершение запланировано на 19 июля.