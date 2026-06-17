Узбекистан сдвинул рабочий день ради исторического дебюта сборной на ЧМ

В знак поддержки болельщиков и для их удобства, рабочий день в государственных учреждениях 18 июня начнётся позже обычного — в 10:00 по местному времени. Асадов отметил, что ожидание матча охватило всю страну, и даже на международных переговорах узбекской сборной желают удачи.
«Президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждёт этого матча. Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», — сказал Асадов журналистам.
Чемпионат мира — 2026 стартует для сборной Узбекистана ранним утром 18 июня (05:00 мск). Подопечные Фабио Каннаваро бросят вызов сборной Колумбии на легендарном «Эстадио Ацтека» в Мехико. Расписание дальнейших игр узбеков выглядит следующим образом: 23 июня (20:00 мск) — битва с Португалией, а 28 июня (02:30 мск) — противостояние с ДР Конго.
Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром — встреча закончилась со счётом 3:0. Все три гола забил Месси — на 17-й, 60-й, 76-й минутах. 22 июня сборная Аргентины встретится с командой Австрии, а сборная Алжира проведёт игру против Иордании. Этот ЧМ является первым в истории, в котором принимают участие 48 национальных команд. Турнир проходит на территории трех стран: США, Канады и Мексики, и его завершение запланировано на 19 июля.
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