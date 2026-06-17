Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина за нейтральный курс стран во время войны США и Израиля с Ираном.
— Я хочу поблагодарить президента Китая Си. Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я высоко это ценю. И я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он сохранял нейтралитет. Они могли сделать это для нас намного более сложным, — подчеркнул американский лидер на пресс-конференции по итогам участия в саммите «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бене.
15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума между США и Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня. Согласно информации журналистов, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.
16 июня глава Белого дома уточнил, что соглашение Тегерана и Вашингтона находится на втором этапе, который «будет легче».