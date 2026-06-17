Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет на Ближнем Востоке

— Я хочу поблагодарить президента Китая Си. Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я высоко это ценю. И я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он сохранял нейтралитет. Они могли сделать это для нас намного более сложным, — подчеркнул американский лидер на пресс-конференции по итогам участия в саммите «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бене.