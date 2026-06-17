Перезапуск знаменитого детектива: что известно о сериале «Каменская. Перезагрузка»

— Я по-особенному к нему отношусь: это была первая и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком «Каменской» 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала, — добавил Тодоровский.