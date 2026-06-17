Перезапуск знаменитого детектива: что известно о сериале «Каменская. Перезагрузка»

В России решили сделать перезапуск знаменитого сериала «Каменская», выходившего в 2000-х годах и основанного на романах Александры Марининой. Новый проект так и назвали — «Каменская. Перезагрузка». Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Майор полиции Анастасия Каменская — аналитик московского уголовного розыска и один из лучших оперативников на Петровке, 38. Она берется за самые неразрешимые, на первый взгляд, дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Для нее каждое расследование — это не только вызов ее интеллекту, но и погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Разгадывая таинственные убийства, Каменская докапывается до правды, чего бы ей это не стоило.
В ролях:
Юлия Хлынина — Каменская;Дмитрий Куличков — Коротков;Виталий Коваленко — Гордеев;Павел Попов — Лесников;Павел Артемьев — Чистяков;Екатерина Воронина — Алина;Сергей Мелконян — Аратюнян;Светлана Колпакова — Зина;Ирина Розанова — Нина Рощина;Сергей Чонишвили — Введенский;Марина Петренко — Дарья Сенцова;Андрей Фомин — Тимофей;Максим Стоянов — Горбыль;Евгений Харитонов — Давыдов;другие актеры.
Кто снимал:
генеральные продюсеры — Валерий Тодоровский, Антон Златопольский, Давид Кочаров и Сергей Косинский;сценаристы — Алена Званцова, Дмитрий Грунюшкин, Тимофей Декин, Олег Егоров, Дарья Дезомбре и Марина Покровская;режиссер-постановщик — Кирилл Плетнев;оператор-постановщик — Егор Кочубей;художник-постановщик — Ирина Гражданкина.
Создатели — о сериале.
Генеральный продюсер Валерий Тодоровский рассказал, что «Каменская. Перезагрузка» — это первый крупный сериальный проект, который он сделал как продюсер.
— Я по-особенному к нему отношусь: это была первая и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком «Каменской» 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала, — добавил Тодоровский.
Режиссер Кирилл Плетнев рассказал, что для него съемки сериала — это большой вызов, ведь новую версию «Каменской» неизбежно будут сравнивать со старой.
— Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников, — отметил режиссер.
Исполнительница роли Каменской Юлия Хлынина рассказала, что съемки проходили в зимнем Сергиевом Посаде. По ее словам, ей быстро удалось сработаться с командой: с оператором Егором Кочубеем у нее уже был опыт работы, а с режиссером Кириллом Плетневым она совместно придумывает различные детали. А вместе с гримерами и костюмерами Хлынина ищет новый образ Каменской — современной, простой и интеллектуально развитой девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает «любить и бороться с теневыми сторонами своей личности».
— Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории. Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении. Погружаться в такую героиню мне особенно интересно. Ее самобытность и интеллект меня привлекают, — поделилась актриса.
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