ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75%

Ранее Life.ru писал, что госдолг США впервые за 79 лет превысил 100% ВВП страны. Его объём достиг 31,27 триллиона долларов при размере американской экономики в 31,22 триллиона. В последний раз долг США превышал ВВП после Второй мировой войны — в 1946 году, когда показатель достиг 106% экономики. По оценкам Fitch Ratings, долговая нагрузка Штатов может продолжить рост и к 2027 году дойти до 120% ВВП.