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Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке ВСУ на автобус

Лукашенко дал поручение после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доставить для лечения на родину белорусов, пострадавших в Брянской области при атаке ВСУ на автобус с детьми. Об этом заявил министр здравоохранения страны Александр Ходжаев, пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, пострадали восемь: в тяжелом состоянии попал в больницу тренер-преподаватель Детско-юношеской спортшколы № 2 Речицкого района и шесть детей с травмами различной степени тяжести.

Белорусские врачи после произошедшей днем 17 июня атаки ВСУ на белорусский автобус выехали в Брянскую область. Среди них — специалисты республиканского уровня: анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы.

По итогам их работы министр сообщил:

«Наши коллеги добрались до пострадавших. Также туда приехали коллеги из Москвы. В данный момент проведена оценка состояния наших пациентов. Два тяжелых пациента: один взрослый и один ребенок».

По словам министра, от российской стороны поступило предложение оказать белорусам медицинскую помощь в медучреждениях РФ (в частности, поручение помочь белорусам дал главе Минздрава РФ президент страны Владимир Путин). Но глава Беларуси Александр Лукашенко распорядился о вывозе белорусских граждан для лечения на родину.

«Готовится вертолет медицинский (борт), который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь», — проинформировал Ходжаев.

Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. Мы рассказывали и о реакции властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.

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