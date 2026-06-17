Масштабный музыкальный фестиваль «Кантата» завершился в Калининградской области

В Калининградской области завершился VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата». За несколько дней его мероприятия посетили более 8 тысяч человек, а общая аудитория проекта по всей стране превысила 2 миллиона зрителей.
Фестиваль стартовал 12 июня одновременно с Всероссийским марафоном классической музыки «Кантата. Россия», который объединил 15 регионов страны. В этом году проект был посвящен 80-летию Калининградской области и прошел под девизом «Опережая время».
В регионе состоялось восемь концертов на площадках исторических объектов, включая кирхи Домнау и Гердауэн, а также замок Нойхаузен.
Финальным событием стал гала-концерт в замке Тапиау. Здесь прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова, а также совместная программа с участием Игоря Бутмана и Олега Аккуратова.
Во время церемонии закрытия губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что благодаря продаже билетов удалось собрать более 5 миллионов рублей. Эти средства направят на сохранение объектов культурного наследия региона, в том числе кирхи Гердауэн в поселке Железнодорожный.