Масштабный музыкальный фестиваль «Кантата» завершился в Калининградской области

Во время церемонии закрытия губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что благодаря продаже билетов удалось собрать более 5 миллионов рублей. Эти средства направят на сохранение объектов культурного наследия региона, в том числе кирхи Гердауэн в поселке Железнодорожный.