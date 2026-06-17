Трамп: «США разбомбят Иран к чертям, если соглашение нарушат»

«Я сказал (Ирану — прим. ред.): “Послушайте, если вы не будете соблюдать соглашение, я не хочу этого делать, но мы разбомбим вас к чертям”. Я не думаю, что они отступят от соглашения…» — выступил с угрозами лидер Белого дома.