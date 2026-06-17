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Трамп: «США разбомбят Иран к чертям, если соглашение нарушат»

Трамп продолжает сыпать угрозами в отношении Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разбомбят Иран, если Тегеран нарушит соглашение. Об этом глава Белого дома рассказал во время пресс-конференции во Франции в рамках саммита G7.

«Я сказал (Ирану — прим. ред.): “Послушайте, если вы не будете соблюдать соглашение, я не хочу этого делать, но мы разбомбим вас к чертям”. Я не думаю, что они отступят от соглашения…» — выступил с угрозами лидер Белого дома.

Напомним, США, Иран и Пакистан заявили, что готовы подписать соглашение о прекращении огня. Сделка намечена на 19 июня. Это будет временное перемирие, в рамках которого стороны продолжат думать над тем, как разблокировать Ормузский пролив и что делать с работой Ирана по мирному атому. Тегеран выражает желание продолжать работать с обогащенным ураном.

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