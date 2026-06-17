Сыгравшая девочку-монстра в фильме ужасов «Звонок» умерла: названа причина смерти Дэйви Чейз

Чейз начала свою актерскую карьеру в восемь лет, снявшись в популярных сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные» и «Скорая помощь». Она также была широко известна как исполнительница роли девочки Самары в культовом хорроре «Звонок».