Карапетян объявил о консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиции в республике.
Ранее KP.RU рассказал о заявлении действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что готовится выступить с революцией в отношении оппозиционных политиков. Он пригрозил им тюрьмой, в том числе Пашинян заявил, что за решеткой может оказаться и бизнесмен Карапетян. Это произошло после выборов в парламент Армении, которые прошли 7 июня. Отмечается, что во время голосования были зарегистрированы нарушения.
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