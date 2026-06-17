Новости Калининграда: бензин на всех, новый чиновник и суд над Мельниковым

Совет Федерации внёс вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий на калининградском направлении в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом шла речь на заседании Совфеда с участием министра транспорта РФ Андрея Никитина. Вопрос так называемого бесшовного субсидирования поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Он напомнил, что средств на авиасубсидии для обеспечения транспортной доступности жителей Калининградской области постоянно не хватает, и вопрос обеспечения доступности авиасубсидий по их фактической потребности был поддержан во время Дней Калининградской области в Совете Федерации в марте. «Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объёме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе», — обратился сенатор к министру Никитину.