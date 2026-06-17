Новости Калининграда: бензин на всех, новый чиновник и суд над Мельниковым

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 17 июня.
Облвласти заявили, что объёма топлива в регионе достаточно, дефицита нет.
В Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объёмов достаточно для всех потребителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на мининфраструктуры. «В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет. Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек», — говорится в сообщении.
В Совфеде напомнили Минтрансу о проблемах с субсидированными авиабилетами.
Совет Федерации внёс вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий на калининградском направлении в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом шла речь на заседании Совфеда с участием министра транспорта РФ Андрея Никитина. Вопрос так называемого бесшовного субсидирования поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Он напомнил, что средств на авиасубсидии для обеспечения транспортной доступности жителей Калининградской области постоянно не хватает, и вопрос обеспечения доступности авиасубсидий по их фактической потребности был поддержан во время Дней Калининградской области в Совете Федерации в марте. «Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объёме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе», — обратился сенатор к министру Никитину.
СМИ: министром в Калининградской области станет глава района из-под Тулы.
Глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов переходит на новую должность в Калининграде. Об этом сообщают тульские СМИ. По данным источников, Терехову предложена должность в министерстве Калининградской области, где с ноября прошлого года первым заместителем губернатора является Валерий Шерин, успевший поработать на руководящих должностях в правительстве Тульской области и в администрации Тулы. На новую работу, как уверяют источники, Терехов перейдёт в июле этого года.
Власти назвали неполноценным проект демонтажа двухъярусного моста.
Историко-культурную экспертизу, одобрившую проект демонтажа основной части двухъярусного моста через Преголю, отозвали вскоре после публикации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«На самом деле экспертизу разместили и отозвали, она без подписи, сейчас не размещена и не подлежит общественному обсуждению, — сообщил Маслов. — Когда разместим заново с подписью, начнется обсуждение. Вопросов много. Прежде всего, это не полноценный проект работ по сохранению, а какие-то отрывки из того, что должно быть».
Оттопыренные карманы и подсчёт эмпирическим путём: как проходит суд над Мельниковым.
Очередное заседание суда по делу о даче взятки экс-главе администрации Балтийска Сергея Мельникова его замом Максимом Коваленко состоялось в понедельник, 15 июня. «Новый Калининград» продолжает следит за ходом разбирательства.
Отчим, убивший семилетнего мальчика в Черняховске: «Я любил этого ребёнка».
Во вторник, 16 июня, в Калининградском областном суде прошло очередное судебное заседание по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. На процессе побывал «Новый Калининград».
Капитал-шоу и подарок Папе Римскому: о чем писали газеты 35 лет назад.
В течение третьей недели июня калининградские СМИ переживали по поводу хаотичной застройки областного центра, радовались за победителей местного аналога игры «Поле чудес» и рефлексировали по поводу того, что выборы главы государства не сопровождались, как в былые времена, народными гуляниями. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
«Время, вперёд!»: как прошёл последний день фестиваля «Кантата».
Почти в полночь 16 июня на территории замка Тапиау в Гвардейске прозвучали финальные аккорды VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» (12+). Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с сотнями любителей музыки с некоторым удивлением обнаружили, что древние стены усиливают эффект не только от седой классики, но и от вечно молодого джаза.
Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».