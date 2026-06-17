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В Калининграде после затяжных дождей вышли латать самые разбитые дороги

Подрядчики приводят в порядок обочины и повреждённую проезжую часть.

Источник: Клопс.ru

После затяжных дождей в Калининграде дорожники вернулись к ремонту наиболее проблемных улиц. Об этом в телеграм-канале администрации пишут в среду, 17 июня.

Бригады латают самые разбитые места и приводят в порядок обочины. Работы идут в Прегольском и на Сызранской, там же ремонтируют критически повреждённую проезжую часть. Подрядчиков также можно встретить на Чайковского, Железнодорожной, Батальной, Интернациональной, Кирпичной, Емельянова и Московском проспекте.

В Калининграде подрядчика, который ремонтирует дорогу на Полоцкой, собираются привлечь к ответственности за повреждение деревьев.

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