Эксперты предупредили о рисках онлайн-обучения в медицине и технике

Дистанционное обучение не может полностью заменить очную практику в профессиях, связанных с медициной, техникой и высокой ценой ошибки, рассказали эксперты «Новым Известиям».
С 1 марта 2026 года в России действуют ограничения на использование дистанционных технологий при подготовке медицинских и фармацевтических работников. Новые правила не отменяют заочное или вечернее обучение, но требуют очного освоения практических навыков.
По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, дистанционно невозможно полноценно подготовить специалистов, которым нужны развитая моторика, работа с реальным оборудованием и точность действий. К таким профессиям он отнес хирургов, стоматологов, пилотов и операторов тяжелой техники.
Эксперты отмечают, что онлайн-формат остается востребованным в IT, digital-маркетинге, аналитике данных, дизайне и ряде управленческих специальностей. В этих сферах работодатели чаще оценивают портфолио, опыт и прикладные навыки, а не форму получения образования.
Компромиссом специалисты называют гибридную модель: теорию студенты могут изучать дистанционно, а практику и аттестацию проходить очно. Такой подход, по мнению экспертов, позволяет сохранить доступность образования и одновременно снизить риски подготовки неподготовленных кадров.