Российские войска уничтожили два бронетранспортера ВСУ «Буцефал»

15 июня в Минобороны РФ отчитались, что российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточняется, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты были поражены.