Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) два бронетранспортера «Буцефал». Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
— Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии, — приводит сообщение военного ведомства ТАСС.
15 июня в Минобороны РФ отчитались, что российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточняется, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты были поражены.
В Forbes писали, что российские военнослужащие применяют новую тактику для установления контроля над населенными пунктами. Используя городскую застройку или лесистую местность, бойцы ВС России стараются оставаться незамеченными и проникать в зону поражения.