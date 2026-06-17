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Российские войска уничтожили два бронетранспортера ВСУ «Буцефал»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) два бронетранспортера «Буцефал». Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) два бронетранспортера «Буцефал». Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

— Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии, — приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

15 июня в Минобороны РФ отчитались, что российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточняется, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты были поражены.

В Forbes писали, что российские военнослужащие применяют новую тактику для установления контроля над населенными пунктами. Используя городскую застройку или лесистую местность, бойцы ВС России стараются оставаться незамеченными и проникать в зону поражения.