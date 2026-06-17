Криштиану не смог забить Лионелю на чемпионате мира

Конголезцы восстановили паритет в компенсированное время первого тайма. На 45+5 минуте отличился Йоан Висса. Во второй половине игры цифры на табло больше не менялись. Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но не смог огорчить вратаря африканцев Лионеля Мпаси-Нзау.