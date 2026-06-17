В Москве арестован бывший боксер по обвинению в убийстве по делу Трабера

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова, обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга в 2020 году, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ», — говорится в сообщении.
Следствие считает Надирбегова исполнителем убийства петербургского бизнесмена и депутата Александра Петрова, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования. По их словам, обвиняемый выстрелил в депутата из снайперской винтовки.
По этому делу утром 17 июня задержали бизнесмена Илью Трабера и его бизнес-партнера Владимир Даниленко. Позднее источники РБК сообщили, что их доставили в Москву для проведения следственных действий. Следователей интересуют обстоятельства убийства Петрова.
После допросов следствие определит их окончательный процессуальный статус. Трабера и Даниленко подозревают в причастности к организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).
Следствие требует отправить Трабера под арест, утверждают источники РБК. Ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы.
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