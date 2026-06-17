В Москве арестован бывший боксер по обвинению в убийстве по делу Трабера

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова, обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга в 2020 году, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.