«Дофаминовая яма»: Сбежавшая в Испанию Лазарева* разрыдалась из-за отключения света

«Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже, но потом села и разобрала по косточкам все причины моей грусти, а когда я поняла, из-за чего я конкретно грущу, то мне сразу стало легче. Да и то — подумаешь, электричество отключили, не предупредив, из-за того, что полгода назад не смогли автоматически снять деньги со счета, потому что их там не было», — написала бывшая телеведущая.