В ООН осудили атаку ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Напомним, ВСУ 17 июня атаковали автобус в Брянской области. В результате террористического акта пострадало несколько несовершеннолетних детей. Двое из них находятся в реанимации. Также стало известно, что сопровождающая детей погибла на месте из-за удара ВСУ дроном по транспортному средству.