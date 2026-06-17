В ООН осудили атаку ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

ООН осудила атаку ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом рассказали в альянсе со ссылкой на слова генсека Антониу Гуттериша.
Напомним, ВСУ 17 июня атаковали автобус в Брянской области. В результате террористического акта пострадало несколько несовершеннолетних детей. Двое из них находятся в реанимации. Также стало известно, что сопровождающая детей погибла на месте из-за удара ВСУ дроном по транспортному средству.
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