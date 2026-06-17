В Петербурге открыли бульвар имени Вербицкой — первой женщины-ректора СПбГУ

Будучи доктором филологических наук и академиком Российской академии образования, Людмила Вербицкая внесла огромный вклад в отечественную лингвистику. Её научные труды и публичные выступления сыграли ключевую роль в популяризации и развитии русского языка как внутри страны, так и далеко за её пределами.