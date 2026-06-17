Во Вьетнаме разгромили банду похитителей кошек

Вьетнамская полиция пресекла деятельность преступной группы, специализировавшейся на краже и перепродаже кошек для употребления в пищу. В ходе масштабной операции в Хошимине правоохранителям удалось спасти более 400 животных. Операция проводилась в рамках 45-дневной кампании по борьбе с преступностью.
Расследование началось после жалоб местных жителей на массовое исчезновение домашних питомцев. В ходе рейдов полиция обнаружила 45 клеток с примерно 400 живыми кошками, а также четыре контейнера со льдом, в которых находилось около 80 погибших животных. Еще 21 живую кошку нашли в другом месте. По данным правоохранителей, килограмм кошачьего мяса продавался примерно за 70 000 вьетнамских донгов (около 2,70 доллара).
По версии следствия, задержанные занимались отловом и сбором кошек в Хошимине и провинциях Тэйнинь и Анзянг на протяжении трех лет, после чего сбывали их перекупщикам для дальнейшего использования в пищу. Задержаны девять человек, причастных к деятельности группировки.
По словам зоозащитников, около 40 спасенных кошек уже удалось вернуть владельцам. Однако примерно 100 животных погибли из-за тяжелых условий содержания еще до того, как им смогли оказать помощь. Несколько спасенных кошек оказались беременными — в полицейском участке на свет появились котята. Волонтеры и ветеринары из Vietnam Cat Welfare организовали временный центр спасения, куда владельцы приходили искать пропавших питомцев. Глава организации Крис Гиндельхумер отмечал, что «видел много слез за последние дни».
В международной организации Humane World for Animals заявили, что этот случай наглядно демонстрирует масштаб торговли кошачьим мясом во Вьетнаме. По оценкам активистов, ежегодно в стране крадут, перевозят и забивают на мясо около миллиона кошек и пяти миллионов собак.
Употребление мяса собак и кошек во Вьетнаме остается законным. Продавцы обязаны иметь документы, подтверждающие происхождение животных. Между тем после запрета на собачье мясо в Южной Корее в 2024 году вьетнамские власти заявили о планах пересмотреть законодательство для лучшей защиты домашних животных. Отдельные города, такие как Хойан, уже сотрудничают с зоозащитными организациями, чтобы полностью отказаться от потребления мяса кошек и собак.
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