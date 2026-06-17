Во Вьетнаме разгромили банду похитителей кошек

Употребление мяса собак и кошек во Вьетнаме остается законным. Продавцы обязаны иметь документы, подтверждающие происхождение животных. Между тем после запрета на собачье мясо в Южной Корее в 2024 году вьетнамские власти заявили о планах пересмотреть законодательство для лучшей защиты домашних животных. Отдельные города, такие как Хойан, уже сотрудничают с зоозащитными организациями, чтобы полностью отказаться от потребления мяса кошек и собак.