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В Подмосковье потушили пожар на месте падения самолета

Возгорание ликвидировано в Подмосковье на месте падения легкомоторного самолета, сообщило региональное МЧС в «Максе».

Источник: РБК

Возгорание ликвидировано в Подмосковье на месте падения легкомоторного самолета, сообщило региональное МЧС в «Максе».

"На аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал легкомоторный самолет.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 кв. метров. Разрушений на земле нет", — говорится в сообщении. К ликвидации привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.

По данным ведомства, 2 человека, находившихся в самолете, погибли.

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе вечером 17 июня, на месте падения возник пожар.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате крушения погиб летчик-испытатель Петр Тутакин.

РБК обратился за комментарием в МЧС, Минздрав и СК.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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