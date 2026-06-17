В Подмосковье потушили пожар на месте падения самолета

Возгорание ликвидировано в Подмосковье на месте падения легкомоторного самолета, сообщило региональное МЧС в «Максе».
"На аэродроме Вихрево при заходе на посадку упал легкомоторный самолет.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 кв. метров. Разрушений на земле нет", — говорится в сообщении. К ликвидации привлекалось 20 человек и 7 единиц техники.
По данным ведомства, 2 человека, находившихся в самолете, погибли.
Легкомоторный самолет разбился на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе вечером 17 июня, на месте падения возник пожар.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате крушения погиб летчик-испытатель Петр Тутакин.
РБК обратился за комментарием в МЧС, Минздрав и СК.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».