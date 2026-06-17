Российский наноспутник «АИСТ-СТ» передал первые снимки Земли

Ранее на ПМЭФ-2026 гостей у входа встречали два нарядных робота — миниатюрная балерина с брендовой сумочкой и её кавалер в деловом костюме. Механическая парочка посылала публике воздушные поцелуи и признавалась, что ищет счастья. Журналистов железные гости ни капли не стесняются, но вопросов от прессы всё же побаиваются. Поэтому просят заранее согласовывать их с «секьюрити» — на всякий случай.