Более 150 школьников получили максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

5,2 тыс. школьников набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«По предварительным результатам, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов», — отметил господин Кравцов (цитата по сайту Минпросвещения).
Средний балл по предметам составил:
литература — 63,49 (сдавали 36,2 тыс. школьников);
история — 57,85 (сдавали 81,5 тыс. школьников);
химия — 58,69 (сдавали 92,4 тыс. школьников);
русский язык — 63,06 (сдавали 661,8 тыс. школьников).
Основной период ЕГЭ начался 1 июня и завершится 19 июня. В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки и микрокамеру.