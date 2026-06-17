Более 150 школьников получили максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

5,2 тыс. школьников набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 человека получили максимальные 200 баллов за два предмета. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.