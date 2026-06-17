В Нижний Новгород заведут «Стражей»

Запросы между ними теперь обрабатываются автоматически, в течение часа собирается необходимая информация, что позволило быстрее привлекать виновников к ответственности. Что касается парковок, то на сайте инспекции теперь можно получить в онлайн-режиме фотокопию нарушения с постановлением о наложении штрафа, а для общения с правонарушителями АТИ сделала чат-бот. При этом директор инспекции признал, что штрафы автоматически рассылаются владельцам транспортных средств, но за рулем может быть другой человек и в этом случае собственнику придется доказывать свою невиновность, потому что «сейчас это так работает».