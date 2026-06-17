Трамп не стал отвечать, кто ответственен за продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, кто ответственен за продолжение вооруженного конфликта на Украине. Главу Белого дома попросили прокомментировать ситуацию вокруг боевых действий во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.