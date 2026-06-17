Сын Децла заявил, что дед запрещает ему использовать фамилию отца

Антоний Толмацкий, сын рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, рассказал, что дед запрещает ему подписываться настоящей фамилией во время съемок в различных шоу.
Он отметил, что продюсер Александр Толмацкий, который стоял у истоков карьеры сына Децла, долгое время не появлялся в его жизни.
— Я родной сын своего отца, это доказано экспертизой. А мой дед звонит на телеканал «Пятница» и орет, что они не имеют права подписывать меня моей фамилией, — заявил Толмацкий-младший в эфире на шоу Эльдара Джарахова «Поколения» на его YouTube-канале.
Также сын Децла возмутился, что дед пришел заниматься правами на музыку и наследие артиста. Он подчеркнул, что пытался договориться с родственником, но ему это не удалось.
7 июня Антоний Толмацкий потребовал от своей матери Юлии Киселевой, чтобы та съехала из квартиры. Юноша заявил, что ему нужно сделать снимки жилища, которое в дальнейшем выставят на продажу. Киселева выразила недоумение и подчеркнула, что проживает в квартире «честно» и не понимает причин такого резкого отношения к ней. Позднее Толмацкий объяснил конфликт тем, что недвижимость принадлежит его бабушке, которая хочет поменять ее на две меньшие жилые площади.