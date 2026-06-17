Сын Децла заявил, что дед запрещает ему использовать фамилию отца

7 июня Антоний Толмацкий потребовал от своей матери Юлии Киселевой, чтобы та съехала из квартиры. Юноша заявил, что ему нужно сделать снимки жилища, которое в дальнейшем выставят на продажу. Киселева выразила недоумение и подчеркнула, что проживает в квартире «честно» и не понимает причин такого резкого отношения к ней. Позднее Толмацкий объяснил конфликт тем, что недвижимость принадлежит его бабушке, которая хочет поменять ее на две меньшие жилые площади.