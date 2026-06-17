Суд продлил арест отчиму и матери убитого в Черняховске мальчика

два месяца, до 27 августа. Обвиняемые по резонансному делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске останутся в СИЗО.
Заседание началось с открытой части. Суд продолжил исследовать видеозапись из пункта выдачи заказов, где работала Анастасия Гамма. После просмотра гособвинение огласило результаты лингвистической экспертизы — изучали слова, сказанные в видеофрагментах. Подсудимая выразила несогласие с заключением экспертов.
Дальнейшее заседание перевели в закрытый режим. Причиной стало несогласие Сергея и Анастасии Гаммы раскрывать личные переписки в присутствии посторонних в зале.
После закрытой части судья огласил решение:
Подсудимому Сергею Гамме (статьи 125, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 105 УК РФ) — продлить содержание в СИЗО до 27 августа.
Подсудимой Анастасии Гамме (статьи 125, 156, ч. 2 ст. 117 УК РФ) — продлить содержание в СИЗО до 27 августа.
Таким образом, суд дал сторонам время до конца лета, чтобы завершить рассмотрение дела. Следующее заседание назначено на 7 июля.