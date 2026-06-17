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Жителя Гурьевска арестовали за избиение до смерти знакомого в застолье

31-летний житель Гурьевского района Калининградской области арестован по подозрению в избиении до смерти 59-летнего знакомого. Трагедия произошла вечером 14 июня в квартире на улице Генерала Челнокова в Калининграде, где компания распивала алкоголь. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин дома получил не менее восьми ударов кулаком в голову….

Источник: Янтарный край

31-летний житель Гурьевского района Калининградской области арестован по подозрению в избиении до смерти 59-летнего знакомого. Трагедия произошла вечером 14 июня в квартире на улице Генерала Челнокова в Калининграде, где компания распивала алкоголь.

По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин дома получил не менее восьми ударов кулаком в голову. Несмотря на помощь врачей, утром 15 июня он скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Нападавший задержан и допрошен, ему предъявлено обвинение. Суд отправил его под стражу.

Подобные случаи в регионе происходят регулярно. В мае 2026 года в Нестеровском районе мужчина забил до смерти односельчанина из-за замечания — ударил его не менее четырёх раз по голове и туловищу. В апреле в Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины в подъезде, которому нанесли множественные удары. В Гурьевском районе также арестовали местного жителя за избиение до смерти 42-летнего мужчины.

По делу назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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