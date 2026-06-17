Жителя Гурьевска арестовали за избиение до смерти знакомого в застолье

Подобные случаи в регионе происходят регулярно. В мае 2026 года в Нестеровском районе мужчина забил до смерти односельчанина из-за замечания — ударил его не менее четырёх раз по голове и туловищу. В апреле в Калининграде задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины в подъезде, которому нанесли множественные удары. В Гурьевском районе также арестовали местного жителя за избиение до смерти 42-летнего мужчины.