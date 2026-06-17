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Появился итоговый отчет крушения батискафа «Титан» с пятью погибшими

Обнародован финальный отчет по крушению батискафа «Титан» у «Титаника»: международная группа специалистов сформулировала шесть рекомендаций по повышению безопасности глубоководных экспедиций.

Источник: Аргументы и факты

Глубоководный аппарат «Титан» компании OceanGate Expeditions потерпел катастрофу в июне 2023 года во время погружения к месту гибели лайнера «Титаник». Все пять человек, находившиеся на борту, погибли мгновенно в результате разрушения корпуса под воздействием экстремального давления. Материал Daily Mail перевел aif.ru.

Связь с батискафом была утрачена спустя 1 час 45 минут после начала спуска. Поисково-спасательная операция, проведенная в районе инцидента, позволила обнаружить обломки аппарата на расстоянии около 500 метров от носовой части «Титаника».

В числе погибших оказались основатель и гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский предприниматель и путешественник Хэмиш Хардинг, французский исследователь глубин Поль-Анри Наржоле, а также британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Согласно выводам финального отчета расследования, причиной трагедии стало прогрессирующее ослабление корпуса из углеродного волокна, который накапливал повреждения после каждого погружения. Компания-оператор не проводила испытаний на циклическую прочность, не следовала общепринятым инженерным стандартам и не могла точно оценить ресурс безопасности аппарата.

Системы мониторинга состояния корпуса и предупреждения об опасности не были должным образом протестированы и не сработали в критический момент.

Расследование инцидента проводилось при участии специалистов США, Канады, Великобритании и Франции. По итогам работы экспертам удалось сформулировать шесть рекомендаций, направленных на повышение стандартов безопасности в сфере глубоководных экспедиций.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась аудиозапись взрыва на батискафе «Титан».

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