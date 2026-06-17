Появился итоговый отчет крушения батискафа «Титан» с пятью погибшими

Глубоководный аппарат «Титан» компании OceanGate Expeditions потерпел катастрофу в июне 2023 года во время погружения к месту гибели лайнера «Титаник». Все пять человек, находившиеся на борту, погибли мгновенно в результате разрушения корпуса под воздействием экстремального давления. Материал Daily Mail перевел aif.ru.