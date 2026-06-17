«Мой бизнес разрушен государством»

Защита братьев Штокман пока не комментирует их позицию по поводу обвинения в коррупционных преступлениях. Ранее во время рассмотрения иска прокуратуры об обращении имущества в доход государства они настаивали на своей невиновности и отмечали, что проданный гравий компания Карима Ибрагимова так и не забрала со склада завода «Вектор». Браться уточнили, что имущество, которое следствие считает приобретенным за взятку, они купили задолго до инкриминируемых событий. Бывший вице-мэр подчеркивал, что в деле нет документов с его подписью, во время службы на СВО он был без связи и не мог руководить бизнесом, который легально передал брату и уведомил об этом муниципалитет.