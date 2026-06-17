Дмитриев рассказал о скором визите представителей США в Россию: подробности

«Я не называл бы конкретные даты [визита делегации из США], но диалог точно продолжается. Был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время», — резюмировал Дмитриев, подчеркнув, что точные даты объявят в Кремле.