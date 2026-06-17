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Жених Лерчек сообщил о выпадении зрения у блогера

Возлюбленный Валерии Чекалиной заявил, что у блогера после курса химиотерапии возникли проблемы со зрением. По его словам, медикам удалось остановить ухудшение состояния.

Источник: Аргументы и факты

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась его невеста во время лечения.

По словам танцора, после первого курса химиотерапии у Чекалиной резко ухудшилось зрение на правый глаз.

«Во время первой химии зрение резко стало хуже на правый глаз. Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков. Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.

Он уточнил, что причиной ухудшения состояния стал отек оболочек мозга. При этом врачам удалось остановить дальнейшее развитие процесса, однако зрение полностью пока не восстановилось.

Ранее стало известно, что бывший супруг блогера Артем Чекалин обжаловал приговор по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 250 млн рублей. Суд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 млн рублей.

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