Жених Лерчек сообщил о выпадении зрения у блогера

«Во время первой химии зрение резко стало хуже на правый глаз. Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков. Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.