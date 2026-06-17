Жуткие детали спустя годы: женщине грозит тюрьма за судьбу приемной дочери

В американском штате Миссури задержали 70-летнюю Бренду Дойч, которую следствие считает причастной к незаконной передаче приемной дочери-подростка другим людям. Как пишет Daily Mail, в материалах расследования также фигурируют показания свидетеля о том, что девочку якобы отдали в обмен на обезьяну.
По данным прокуратуры, женщина, за годы воспитавшая более 200 детей, отправила приемную дочь в Техас, не согласовав это с государственными службами. О ситуации стало известно после того, как представители школьного округа заинтересовались продолжительным отсутствием подростка на занятиях.
Проверка показала, что после переезда девочка неоднократно переходила под опеку разных людей. В конечном итоге она оказалась в семье, которая, по версии следствия, не могла обеспечить ей необходимый уход.
Следователи установили, что подростку приходилось присматривать за взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ребенок, как утверждается, нередко оставался без надзора на длительное время.
Во время расследования были получены сведения о возможном жестоком обращении. Девочка заявила, что на протяжении нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери. По ее словам, женщина избивала ее, унижала и угрожала ей.
Дополнительное внимание к делу привлекли показания одного из свидетелей. Он сообщил следствию, что Дойч якобы передала приемную дочь в обмен на обезьяну. Эти сведения вошли в материалы расследования.
Прокуроры также указали, что на женщину в течение многих лет поступали многочисленные жалобы, однако уголовное разбирательство длительное время не начиналось.
Сейчас Бренде Дойч грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Оглашение приговора назначено на июль 2026 года. Кроме того, она остается фигурантом другого дела, связанного с финансовыми преступлениями.
Как следует из материалов дела, именно проверка причин отсутствия школьницы на уроках позволила выявить обстоятельства ее перемещений между опекунами и стала отправной точкой последующего расследования.
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