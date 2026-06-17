Умерла актриса, сыгравшая девочку из колодца в культовом хорроре «Звонок»

В последние годы имя актрисы чаще появлялось не в связи с кино. В 2017-м у неё начались проблемы с законом: Чейз задерживали за вождение украденного автомобиля, позже — по делу о хранении наркотиков. После этого она перестала сниматься, забросила соцсети и почти не появлялась на публике.