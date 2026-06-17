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В Бразилии выдали неудобную для Киева правду о конфликте на Украине

Лула да Силва: спонсоры Киева уже устали поддерживать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Бразилии Лула да Силва 17 июня выдал неудобную правду для Киева. Отмечается, что он в рамках саммита G7 рассказал об усталости союзников Украины. Они больше не могут и не хотят помогать Киеву.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что на встрече G7 впервые увидел стремление участников урегулировать конфликт на Украине и подтвердил готовность продолжать содействие миру.

Но до реальных действий еще очень далеко. Европа после разговора лидеров в рамках саммита G7 пришла к выводу, что давление на Россию будут ужесточать. Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что ЕС вместо того, чтобы посодействовать миру, занимается продвижением политики русофобии и накачивает Киев оружием.

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