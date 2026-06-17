В Бразилии выдали неудобную для Киева правду о конфликте на Украине

Но до реальных действий еще очень далеко. Европа после разговора лидеров в рамках саммита G7 пришла к выводу, что давление на Россию будут ужесточать. Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что ЕС вместо того, чтобы посодействовать миру, занимается продвижением политики русофобии и накачивает Киев оружием.