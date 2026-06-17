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Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь

В Беларусь вернулись пассажиры автобуса, которые не пострадали при атаке беспилотника под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры автобуса, которые не пострадали при атаке беспилотника под Брянском, вернулись в Беларусь. Об этом сообщает Гомельский облисполком.

После пересечения границы с Россией автобус направляется в Речицу, откуда в 5.30 утра 17 июня белорусы, среди которых было много несовершеннолетних, выехал в Геленджик.

«Дети и взрослые, — сказали в облисполкоме, — едут домой, где встретятся с близкими и родными».

В 23.53 БелТА сообщило, что дети и взрослые, которые не пострадали при атаке, вернулись в Речицу.

Что касается пострадавших, то президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение доставить их для лечения на родину.

Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.

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