Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь

Пассажиры автобуса, которые не пострадали при атаке беспилотника под Брянском, вернулись в Беларусь. Об этом сообщает Гомельский облисполком.
После пересечения границы с Россией автобус направляется в Речицу, откуда в 5.30 утра 17 июня белорусы, среди которых было много несовершеннолетних, выехал в Геленджик.
«Дети и взрослые, — сказали в облисполкоме, — едут домой, где встретятся с близкими и родными».
В 23.53 БелТА сообщило, что дети и взрослые, которые не пострадали при атаке, вернулись в Речицу.
Что касается пострадавших, то президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение доставить их для лечения на родину.
Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.