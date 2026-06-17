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Ольга Бузова выступила в инвалидной коляске после операции

Певица Ольга Бузова прервала восстановительные процедуры в больнице ради выступления в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Ольга Бузова появилась на детском конкурсе «Лидеры» в Кремле в инвалидной коляске. Звезда спела для участников, несмотря на тяжёлое восстановление после операции.

В ходе мероприятия Ольга Бузова появилась перед аудиторией в инвалидном кресле. Певица исполнила музыкальный номер и обратилась со словами поддержки к залу.

Напомним, что в июне поп-дива перенесла операцию на колене после травмы. Бузова поскользнулась в ванной и сильно рассекла ногу.

Из-за серьёзности травмы потребовалось хирургическое вмешательство, операция продлилась около трёх часов.

На данный момент Ольга не может самостоятельно передвигаться, поэтому использует специальную коляску.