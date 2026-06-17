Слёзы из-за света: Лазарева* пожаловалась на череду бытовых проблем

По словам бывшей телеведущей, одним из поводов для переживаний стало неожиданное отключение электричества. Она пояснила, что подача электроэнергии была прекращена без предупреждения после того, как несколько месяцев назад не удалось автоматически списать средства со счета из-за отсутствия на нем денег.