Слёзы из-за света: Лазарева* пожаловалась на череду бытовых проблем

Телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), покинувшая Россию, рассказала подписчикам о причинах своего подавленного состояния. Как следует из публикации в ее Telegram-канале, утром она расплакалась, однако позже попыталась разобраться в источниках своего настроения.
По словам бывшей телеведущей, одним из поводов для переживаний стало неожиданное отключение электричества. Она пояснила, что подача электроэнергии была прекращена без предупреждения после того, как несколько месяцев назад не удалось автоматически списать средства со счета из-за отсутствия на нем денег.
Лазарева* отметила, что после анализа причин своей грусти ей стало легче воспринимать ситуацию. Она пришла к выводу, что эмоциональное состояние связано сразу с несколькими накопившимися бытовыми и личными проблемами.
Среди факторов, которые расстроили телеведущую, она назвала отсутствие звонков и сообщений от детей и внуков. Кроме того, ее огорчили неудачи в саду: по словам Лазаревой*, огурцы не растут, а розы пострадали от гусениц.
Свое нынешнее состояние телеведущая охарактеризовала как «дофаминовую яму», связав его с эмоциональным спадом и накопившимися повседневными трудностями.
При этом из публикации следует, что после того как она подробно проанализировала причины своего настроения и разделила их на конкретные проблемы, чувство тревоги заметно ослабло, а сама ситуация перестала казаться ей столь тяжелой.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.