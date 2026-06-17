Умерла актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку из «Звонка»

Актриса Дэйви Чейз, сыгравшая девочку Самару в американском ремейке фильма ужасов «Звонок», скончалась на 36-м году жизни, сообщил TMZ ее партнер Рой Эрнандес.
По его словам, причиной смерти стало заражение крови, вызванное менингитом.
Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. С актерской работой она познакомилась в раннем детстве. Снялась в таких фильмах, как «Дони Дарко», озвучила героиню Лило в мультсериале «Лило и Стич».
Широкую известность ей принесла роль девочки Самары — антагониста в американском ремейке фильма ужасов «Звонок» 2002 года. За эту роль Чейз получила премию MTV в номинации «Лучший злодей».
Кроме того, Чейз снималась в сериале HBO «Большая любовь». Среди работ актрисы также были роли сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные» и «Скорая помощь».
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