Военкор Котенок: бои за Красный Лиман вступили в решающую фазу

По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ южнее Красного Лимана и вышли к юго-западным окраинам населенного пункта. Российские подразделения заблокировали город с юго-запада и вошли в него в районе севернее озера Ломоносовского. Кроме того, военнослужащие РФ взяли под контроль улицы в районе Зеленого Клина западнее озера Лиман и прорвались к лесу за железнодорожные пути.