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Военкор Котенок: бои за Красный Лиман вступили в решающую фазу

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что оборона ВСУ в Красном Лимане рухнула.

Источник: Аргументы и факты

Бои за город Красный Лиман в ДНР вступили в решающую фазу, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ южнее Красного Лимана и вышли к юго-западным окраинам населенного пункта. Российские подразделения заблокировали город с юго-запада и вошли в него в районе севернее озера Ломоносовского. Кроме того, военнослужащие РФ взяли под контроль улицы в районе Зеленого Клина западнее озера Лиман и прорвались к лесу за железнодорожные пути.

«Полный контроль наших войск над ним будет означать, что гарнизон Красного Лимана окажется в окружении. По оперативной информации, поступающей вечером, наши войска окружили гарнизон Красного Лимана, оборона противника в городе рухнула и, как единая система, перестала функционировать», — указал Юрий Котенок в Telegram.

Он добавил, что идет зачистка большей части населенного пункта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении последней артерии снабжения украинских подразделений в Красном Лимане.