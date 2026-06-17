Военкор Котенок: бои за Красный Лиман вступили в решающую фазу

Бои за город Красный Лиман в ДНР вступили в решающую фазу, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, ВС РФ прорвали оборону ВСУ южнее Красного Лимана и вышли к юго-западным окраинам населенного пункта. Российские подразделения заблокировали город с юго-запада и вошли в него в районе севернее озера Ломоносовского. Кроме того, военнослужащие РФ взяли под контроль улицы в районе Зеленого Клина западнее озера Лиман и прорвались к лесу за железнодорожные пути.
«Полный контроль наших войск над ним будет означать, что гарнизон Красного Лимана окажется в окружении. По оперативной информации, поступающей вечером, наши войска окружили гарнизон Красного Лимана, оборона противника в городе рухнула и, как единая система, перестала функционировать», — указал Юрий Котенок в Telegram.
Он добавил, что идет зачистка большей части населенного пункта.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении последней артерии снабжения украинских подразделений в Красном Лимане.