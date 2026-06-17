Parisien: Страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты

— Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения глубоких ударов, — говорится в материале.
Кроме того, главы государств и правительств стран — членов «Большой семерки» договорились увеличить поставки для Украины систем противовоздушной обороны и средств поражения целей на больших расстояниях. Также политики выразили готовность предоставить Киеву лицензии, «позволяющие нарастить военное производство».
Журналисты подчеркнули, что лидеры G7 «едины» и согласны «усилить давление» на Россию, а также поставить Украине больше средств ПВО, передает газета.
В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны — участницы G7 договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкций. Кроме того, французский лидер указал на намерение стран организации бороться с так называемым российским теневым флотом.