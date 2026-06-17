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Parisien: Страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты

Европейские страны, которые входят в «Большую семерку» (G7), вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины. Об этом в среду, 17 июня, сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

Европейские страны, которые входят в «Большую семерку» (G7), вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины. Об этом в среду, 17 июня, сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

— Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения глубоких ударов, — говорится в материале.

Кроме того, главы государств и правительств стран — членов «Большой семерки» договорились увеличить поставки для Украины систем противовоздушной обороны и средств поражения целей на больших расстояниях. Также политики выразили готовность предоставить Киеву лицензии, «позволяющие нарастить военное производство».

Журналисты подчеркнули, что лидеры G7 «едины» и согласны «усилить давление» на Россию, а также поставить Украине больше средств ПВО, передает газета.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны — участницы G7 договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкций. Кроме того, французский лидер указал на намерение стран организации бороться с так называемым российским теневым флотом.

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