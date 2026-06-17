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Автобус с гражданами Беларуси выехал из-под Брянска и пересек границу

Не пострадавшие при атаке ВСУ на автобус с детьми граждане Беларуси доставлены в Гомельскую область.

Источник: Комсомольская правда

Автобус с гражданами Беларуси, которые не пострадали при атаке ВСУ в Брянской области, выехал с территории РФ и пересек границу с республикой. Об этом сообщает пресс-служба Гомельского облисполкома.

«Дети и взрослые находятся в Гомельской области и направляются домой, где встретятся с близкими и родными», — говорится в заявлении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вывезти из Брянской области граждан страны, получивших ранения в результате атаки ВСУ по автобусу с детьми. Сейчас Минздрав республики готовит вертолет, который доставит пострадавших в Беларусь для оказания им медицинской помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку киевского режима на автобус с детской футбольной командой очередным терактом. Дипломат подчеркнула, что Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей.

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