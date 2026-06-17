«Реальность сегодняшнего дня»: В ООН бьют тревогу из-за угрозы голода в 13 странах

Ранее сообщалось, что более 107 млн жителей Европы и Центральной Азии в последние годы испытывали нехватку продовольствия в умеренной или острой форме. Об этом заявил замглавы и региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на международной конференции в Душанбе. Он связал ухудшение ситуации с климатическими изменениями, утратой биоразнообразия, деградацией земель и нехваткой водных ресурсов. По словам представителя ООН, дополнительное давление на аграрный сектор создают экономическая нестабильность и вооружённые конфликты. Гуцу также заявил, что обеспечить людям стабильный доступ к питанию по-прежнему сложно. Кроме того, в регионе зафиксировали масштабную деградацию земель. Эти процессы затронули около 90 млн гектаров и снизили способность почв сохранять продуктивность.