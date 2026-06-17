Миллиардера Илью Трабера арестовали по делу об убийстве депутата

Басманный районный суд города Москвы 17 июня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предприниматель обвиняется в причастности к совершению заказного убийства депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Трабера Ильи Ильича. Обвинение ему предъявлено по пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ», — заявили пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
По аналогичным обвинениям в убийстве по найму и незаконном обороте оружия Басманный суд Москвы также арестовал еще одного фигуранта уголовного дела — Алисултана Надирбегова.
Ранее Трабер, которого в СМИ неоднократно называли одним из самых влиятельных петербургских бизнесменов со времен 1990-х годов, был задержан в Санкт-Петербурге и оперативно доставлен в столицу для проведения необходимых следственных действий.
Александр Петров, являвшийся отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, был убит вечером 24 октября 2020 года на территории своего коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Киллер произвел смертельный выстрел в грудь депутату с противоположного берега реки, когда тот вышел на улицу. По версии следствия, преступление носило заказной характер.
Согласно открытым бизнес-реестрам, Илья Трабер контролирует доли в Приморском универсальном терминале, Приморском универсально-перегрузочном комплексе и ряде других крупных предприятий, специализирующихся на морском транспорте, операциях с недвижимостью и финансовых услугах. В 1990-х годах бизнесмен являлся ключевым игроком на рынке антиквариата в Санкт-Петербурге, а также контролировал компанию-оператора нефтеэкспортного терминала в порту северной столицы.