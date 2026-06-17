Миллиардера Илью Трабера арестовали по делу об убийстве депутата

Александр Петров, являвшийся отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, был убит вечером 24 октября 2020 года на территории своего коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Киллер произвел смертельный выстрел в грудь депутату с противоположного берега реки, когда тот вышел на улицу. По версии следствия, преступление носило заказной характер.