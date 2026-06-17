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Население предупредили об угрозе атаки ВСУ Волгорада и области

17 июня жителей Волгорада и области предупредили об угрозе атаки беспилотниками. Сигнал «Беспилотная опасность».

17 июня жителей Волгорада и области предупредили об угрозе атаки беспилотниками. Сигнал «Беспилотная опасность» объявлен в 22.08 мск, сообщает ИА «Высота 102».

В целях безопасности рекомендуется оставаться дома вдали от оконных проёмов. Аэропорт Волгоград на текущий момент работает в штатном режиме.

Во время действия режима в Волгоградской области могут отмечаться перебои в работе мобильного интернета.

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