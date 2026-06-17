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Врач Коновалова назвала 5 способов снизить холестерин без статинов

Сон до 22:30 защищает сосуды от старения.

Кандидат медицинских наук, руководитель комитета по женскому здоровью Союза «Здоровье здоровых» Мария Коновалова рассказала «РГ», как снизить уровень «плохого» холестерина без статинов.

По ее словам, статины не всегда эффективны, а при их приеме нельзя исключить побочные эффекты, поскольку холестерин выполняет важные функции в организме — от синтеза половых гормонов до восстановления клеточных мембран.

Коновалова назвала пять шагов для здоровья сосудов. Первый — улучшение работы печени и желчного пузыря: отказ от майонеза, рафинированных масел, сахара и колбасных изделий, прием желчегонных препаратов по назначению врача и привычка пить теплую воду. Второй — готовить без жарки, отдавая предпочтение тушению и варке, а при жарке использовать топленое масло. Третий — нормализовать сон, ложась спать до 22:30.

Четвертый шаг касается снятия стресса — через дыхательные практики, медитацию, прогулки на природе и любимые хобби.

Пятый — активация кровообращения: ходьба не менее 10 000 шагов минимум два раза в неделю, самомассаж, контрастный душ, баня и прием омега-3 после консультации с врачом.

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