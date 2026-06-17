Врач Коновалова назвала 5 способов снизить холестерин без статинов

Коновалова назвала пять шагов для здоровья сосудов. Первый — улучшение работы печени и желчного пузыря: отказ от майонеза, рафинированных масел, сахара и колбасных изделий, прием желчегонных препаратов по назначению врача и привычка пить теплую воду. Второй — готовить без жарки, отдавая предпочтение тушению и варке, а при жарке использовать топленое масло. Третий — нормализовать сон, ложась спать до 22:30.