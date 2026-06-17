Трамп назвал условие возобновления санкций против российской нефти

Напомним, в 2026 году администрация США ввела временные послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти, чтобы предотвратить резкий скачок мировых цен на фоне блокады Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти исключения, позволявшие завершить сделки с уже отгруженной нефтью, были продлены в апреле и мае. Однако после подписания мирного меморандума с Ираном и начала нормализации судоходства через пролив Трамп заявил о намерении не продлевать послабления, что фактически означает возврат к полноценным санкциям против российского нефтяного сектора.