Высокий уровень витамина С связали с меньшим риском старения мозга

Высокий уровень витамина С в крови может быть связан с лучшим сохранением когнитивных функций у пожилых людей, сообщает RuNews24.ru.
К такому выводу пришли специалисты Университета Хиросаки в Японии. В исследовании участвовали 2044 добровольца, средний возраст которых составил 69 лет. Ученые сравнили уровень аскорбиновой кислоты в крови участников с особенностями структуры их мозга.
Особое внимание исследователи уделили участкам, связанным с памятью, эмоциями и обработкой информации. Выяснилось, что у людей с более высоким уровнем витамина С был больший объем серого вещества и более прочные связи между ключевыми нейронными зонами.
По словам автора работы, радиолога Томохиро Шинтаку, результаты исследования подчеркивают важность полноценного ежедневного рациона для поддержания здоровья мозга.
Ученые считают, что питание, богатое витаминами, может быть одним из доступных способов профилактики возрастных нарушений памяти. При этом специалисты отмечают, что такие меры не заменяют медицинское наблюдение и лечение при уже существующих заболеваниях.