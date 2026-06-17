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Пассажиров атакованного ВСУ автобуса доставили под охраной в Белоруссию

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что пассажиры атакованного БПЛА ВСУ автобуса, которые были в пункте временного пребывания в Почепе, уже находятся в Гомельской области.

Источник: Аргументы и факты

Все пассажиры атакованного БПЛА ВСУ автобуса, которые были в пункте временного пребывания в Почепе, уже находятся в Гомельской области, их доставили под охраной домой, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его словам, после атаки беспилотника пассажиров автобуса, которые не пострадали физически, перевезли в ПВР и обеспечили всем необходимым. Им оказывали помощь психологи.

«Под охраной сопровождающей колонны жители Республики Беларусь доставлены домой», — написал Егор Ковальчук в Telegram.

Ранее Егор Ковальчук сообщил, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Белоруссии. По его словам, в результате погибла сопровождающая команду женщина. Согласно данным министра здравоохранения Белоруссии Александра Ходжаева, пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

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